Майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд, MicroStrategy купила 11 000 біткоїнів: що нового на ринку

Telegram заборонив створення криптозастосунків у мережах, відмінних від TON

21 січня Telegram і TON Foundation оголосили про ексклюзивну угоду, яка зобов’язує вбудовані Web3-застосунки використовувати виключно мережу The Open Network. Про це повідомляє Decrypt.

Мета партнерства — підтримка масштабованого і безпечного користувацького досвіду.

За словами президента TON Foundation Мануеля Стоца, наявні протоколи гаманців для сторонніх мереж будуть заборонені, за винятком застосунків із кросчейн-функціональністю.

«Інтеграція TON як ексклюзивного блокчейну для мінізастосунків Telegram — стратегічний крок уперед, що зміцнює статус TON як одного з провідних світових блокчейнів», — додав він.

Проєктам, які мігрують у мережу TON протягом 30 днів, TON Foundation виділить гранти на суму до $50 000 залежно від розміру аудиторії. Бонуси не поширюються на проєкти, які раніше отримали фінансування від фонду.

Компанії REX Shares і Osprey подали заявки на ETF на мемкоїни TRUMP, BONK і DOGE

Компанії REX Shares та Osprey подали заявки на запуск кількох криптовалютних ETF, серед яких біржові фонди на базі мемкоїнів TRUMP, BONK і DOGE, а також біткоїна, Ethereum, Solana і XRP. Про це повідомив аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

За його словами, ці продукти зареєстровані за Актом 1940 року, подібно до ETF на криптовалютні ф’ючерси.

«Вони будуть включати комбінацію деривативів, базових активів та дочірньої компанії на Кайманових островах, яка зберігатиме активи. Це виглядає схожим на стратегію, яку емітенти використовують у світі ETF на сировинні товари для уникнення форми K-1, але це лише припущення», — зазначив Сейффарт.

Ще один експерт Ерік Балчунас зазначив, що ці ETF можуть з’явитися на ринку вже на початку квітня 2025 року, через 75 днів після подання заявки.

На думку експерта, це дасть їм можливість випередити запуск біржових продуктів на базі XRP, Solana та Litecoin, для яких потрібні довші терміни розгляду (240 днів) за процедурою 19b-4.

Однак, як зазначає Ерік Балчунас, реакція Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на ці продукти залишається непередбачуваною.

Також аналітик підкреслив цікавий момент, чи відхилить Комісія ETF, що базується на мемкоїні, пов’язаному з президентом США. Крім того, він сказав, що керівник компанії REX Shares причетний багатьох біржових продуктів.

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MicroStrategy купила 11 000 біткоїнів за $1,1 мільярда

З 13 по 20 січня компанія MicroStrategy додатково придбала 11 000 BTC за приблизно $1,1 млрд за середньою ціною близько $101 191.

Згідно з формою К-8, фірма фінансувала купівлю криптовалюти за рахунок виторгу від продажу 3 012 072 акцій. Вільними для випуску та реалізації залишаються цінні папери на суму $5,42 млрд.

Станом на 20 січня MicroStrategy наростила біткоїн-резерви до 461 000 BTC. Із серпня 2020 року компанія інвестувала в першу криптовалюту $29,3 млрд, середня ціна купівлі склала $63 610 за монету.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $105 000.

Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 мільярдів

Майнінг біткоїнів позитивно вплинув на електромережу Техасу, заощадивши штату до $18 млрд шляхом усунення потреби в нових газових пікових станціях від Berkshire Hathaway Energy. Про це йдеться у звіті Інституту досліджень цифрових активів (DARI).

Після зимового шторму Урі у 2021 році новий генеральний директор Ради з питань надійності електропостачання Техасу (ERCOT) Бред Джонс шукав альтернативи традиційним газовим піковим електростанціям, відмічають дослідники DARI.

За інформацією аналітиків Інституту, екологічними недоліками таких установ є час простою при необхідності задовольнити попит негайно, забруднення повітря при значних обсягах викидів парникових газів та використання водних ресурсів.

Разом з тим, видобуток першої криптовалюти пропонує чистіше та економічно ефективніше рішення, оскільки компанії-майнери можуть зменшити споживання енергії у часи пікового попиту для стабілізації енергосистеми, зазначили в DARI.

За словами Джонса, вони допомагають «утримувати вартість енергії для техасців на низькому рівні».

Таким чином, біткоїн-майнінг є альтернативою будівництву нових пікових газових станцій на кшталт запропонованого проєкту від Berkshire Hathaway Energy на $10 млрд — реалізація останнього могла б призвести до зростання цін на електроенергію для жителів Техасу, згідно з даними аналітиків DARI.

Незважаючи на це, Berkshire Hathaway Energy активно веде лобістську діяльність, щоб отримати голоси комітету сенату Техасу для обмеження здатності біткоїн-майнерів реагувати на попит, зазначено у звіті.