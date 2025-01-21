Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня. Про це пише Reuters.
Трамп відтермінував заборону TikTok в США
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Що відомо
Підписуючи указ, Трамп запропонував уряду США стати співвласником американського бізнесу TikTok в обмін на збереження додатку і попередив, що може ввести мита проти Китаю, якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok.
Коли додаток для коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців, було вилучено з мережі незадовго до того, як у неділю набув чинності закон, згідно з яким китайський власник ByteDance повинен продати додаток з міркувань національної безпеки або заборонити його.
Деталі
Наступного дня Трамп заявив, що має плани врятувати TikTok. За кілька годин компанія почала відновлювати роботу свого сервісу в США, подякувавши новообраному президенту за те, що він запевнив TikTok і його бізнес-партнерів, що їм не загрожують величезні штрафи за те, що додаток продовжить працювати.
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