Трамп відтермінував заборону TikTok в США

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Підписуючи указ, Трамп запропонував уряду США стати співвласником американського бізнесу TikTok в обмін на збереження додатку і попередив, що може ввести мита проти Китаю, якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok.

Коли додаток для коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців, було вилучено з мережі незадовго до того, як у неділю набув чинності закон, згідно з яким китайський власник ByteDance повинен продати додаток з міркувань національної безпеки або заборонити його.

Деталі

Наступного дня Трамп заявив, що має плани врятувати TikTok. За кілька годин компанія почала відновлювати роботу свого сервісу в США, подякувавши новообраному президенту за те, що він запевнив TikTok і його бізнес-партнерів, що їм не загрожують величезні штрафи за те, що додаток продовжить працювати.