ЄС зменшує залежність від російського викопного палива — фон дер Ляєн

Після початку російського військового вторгнення в Україну та у відповідь на спроби Кремля шантажувати Європу перериваннями у постачанні газу ЄС значно скоротив залежність від російського викопного палива. Про це в понеділок у Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

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«До початку путінської війни Європа отримувала від росії 45 відсотків газового постачання та 50 відсотків у постачанні вугілля. На той час росія також була для нас найбільшим постачальником нафти. Така енергія здавалася дешевою, але саме це піддало нас шантажу.

Коли танки Путіна покотилися в Україну, Путін перекрив для нас постачання газу. У відповідь ми суттєво й у рекордний час скоротили нашу залежність від російського викопного палива. Наш імпорт газу з росії скоротився на майже 75 відсотків. Наразі ми імпортуємо з росії 3 відсотки нафти і зовсім не імпортуємо вугілля", — нагадала фон дер Ляєн.

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При цьому вона визнала, що свобода має свою ціну. Європейці побачили «захмарні» ціни на енергію та високі енергетичні рахунки. Наразі ЄС продовжує цілеспрямовані заходи для повернення до низьких і стабільних енергетичних цін.

«Наша конкурентоспроможність залежить від повернення до стабільних та низьких цін на енергію. У середньостроковій перспективі відповідь надає „чиста“ енергія, тому що вона дешева, створює внутрішні робочі місця та зміцнює нашу енергетичну незалежність. Вже сьогодні Європа генерує більше електроенергії від вітру та сонця ніж від усіх видів викопного палива разом», — сказала президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що ЄС буде й надалі цілеспрямовано розвивати «чисту» генерацію від поновлювальних джерел та, у деяких країнах, від ядерної енергетики.

Водночас Європа має активно інвестувати у чисту енергію наступного покоління, включаючи ядерний синтез, «посилені» геотермальні джерела та створення «твердих» акумуляторних батарей.

ЄС має намір більш активно залучати до цієї роботи гроші приватних інвесторів, що дасть змогу розвинути справжній європейський Енергетичний союз.

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При цьому фон дер Ляєн визнала: сподівання на створення світового порядку на основі співробітництва, який люди уявляли собі 25 років тому, не перетворилися на реальність.

Натомість людство увійшло у нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції, коли ключові економіки світу змагаються за доступ до сировини, до нових технологій і глобальних шляхів торгівлі.

Ця гонитва, за словами президентки Єврокомісії, триває у всіх сферах та просторах — від розвитку штучного інтелекту до «чистих» джерел енергії, від квантових технологій до космосу, від Арктики до Південнокитайського моря.

«Наша залежність від шляхів постачання була перетворена на зброю, що продемонстрував енергетичний шантаж з боку росії, або проявилася під тиском глобальних шоків, таких як пандемія, що з’являються без жодних попереджень.

Багато засобів, що поєднують всіх нас, такі як комунікаційні підводні кабелі, перетворюються на цілі (ворожих дій — ред.), від Балтійського моря до Тайванської протоки", — зауважила фон дер Ляєн.