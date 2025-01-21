Закупили телефони за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям «Лісів України»

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру виконавчому директору держпідприємства «Ліси України» та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі

У серпні 2023 року директор одного з департаментів ДП «Ліси України» ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів. Він не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень.

Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості техніки.

Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів.

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн грн.

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Трьом посадовцям ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі за (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДБР додали, що наразі перевіряється причетність підозрюваних до аналогічних кримінальних правопорушень.

Що кажуть у «Ліси України»

У ДП «Ліси України» наполягають, що закупівля смартфонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black відбувалася через Prozorro з дотриманням усіх вимог, а саме держпідприємство співпрацює з ДБР щодо «з'ясування дотримання процедури».

Щодо ціни закупівлі смартфонів, стверджують у ДП «Ліси України», питань взагалі не виникало. У результаті торгів вартість зменшилась з 18,92 до 17,22 млн грн. Тобто ціна одного телефона — близько 6000 грн. У держпідприємстві називають такий рівень ціни ринковим.

Зазначається, що смартфони використовуються як платіжні термінали для розрахунків за дрова, а також для фотофіксації при завантаженні деревини на автотранспорт та внесення даних у Єдину систему обліку деревини (ЄОД).