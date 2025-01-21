За час великої війни розбагатів на понад $1 мільйон: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ (фото)

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Деталі

За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

BMW Х7 2024 р.в.;

BMW Х7 2022 р.в.;

BMW Х5 2023 р.в.;

BMW Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також $152 тис. та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368−5 (незаконне збагачення);

ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.