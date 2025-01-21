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21 січня 2025, 12:01

За час великої війни розбагатів на понад $1 мільйон: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ (фото)

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
Фото: СБУ

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Деталі

За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав:

  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
  • 2 квартири в Києві;
  • 1 квартиру в Одесі;
  • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
  • BMW Х7 2024 р.в.;
  • BMW Х7 2022 р.в.;
  • BMW Х5 2023 р.в.;
  • BMW Х3 2022 р.в.;
  • а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також $152 тис. та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 368−5 (незаконне збагачення);
  • ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
21 січня 2025, 12:11
#
Кому війна — кому мать родна! Проте скільки іконок на задньому плані… Глибоко віруюча людина:)
+
+45
Riojas
Riojas
21 січня 2025, 12:26
#
Цитируя «так когда ещё война будет?». Зачем им останавливаться? У людей шанс всей жизни
+
+60
Mini Mi
Mini Mi
21 січня 2025, 12:23
#
Пф, та щас любого тцкшника или члена влк можно брать без боязни ошибиться.
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
21 січня 2025, 12:36
#
То есть 3 года его никто не замечал?
+
+45
mantis05
mantis05
21 січня 2025, 13:41
#
Лям? не серьезно. Да и не посадят, а догану какую-нибудь сделают, переведут в другую область и там он снова будет «работать»
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