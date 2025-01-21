Долар повернувся до зростання на тлі тарифних погроз Трампа

Фінансові ринки отримали перше нагадування про життя за президента США Дональда Трампа: перше полегшення з приводу відсутності негайного введення масштабних тарифів проти всіх торгових партнерів змінилося занепокоєнням, коли республіканець пообіцяв запровадити мита проти Мексики та Канади протягом кількох тижнів. Про це пише Yahoo.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Реакція ринку

Долар спочатку просів, а потім різко виріс, коли Трамп пригрозив запровадити тарифи у розмірі до 25% на канадський та мексиканський імпорт уже 1 лютого. На 09:49 індекс USD торгувався з підвищенням на 0,36%, в районі 108,48. Раніше у вівторок котирування сягали мінімуму 7 січня на 107,86.

У понеділок долар упав у понеділок, коли стало зрозуміло, що президент утримується від виконавчих розпоряджень щодо запровадження високих торгових мит.

Ф'ючерси

Американські фондові ф'ючерси демонструють змішану динаміку, оскільки інвестори продовжують перетравлювати заяви Трампа. За відсутності будь-яких заяв щодо Китаю китайські акції зросли, хоча аналітики застерегли від того, щоб надавати надто великого значення першому дню перебування Трампа на посаді.

Відсутність загальної картини торгових обмежень поки що підкреслює ризик зростання волатильності на фінансових ринках на початку другого чотирирічного терміну Трампа.