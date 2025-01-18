Litecoin обігнав за зростанням провідні криптовалюти

Litecoin (LTC) випередив за зростанням провідні криптовалюти. 17 січня LTC оновив максимум із 5 грудня, досягнувши $140. Попереднього разу на таких високих позначках альткоїн торгувався три роки тому, у січні 2022 року.

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Що сталося

Litecoin за останні 24 години подорожчав на 15,8%. Монета, яку ще називають «цифровим сріблом», посідає 19-те місце у списку найбільших з капіталізації криптовалют із показником $10,3 млрд.

Каталізатором різкого зростання стали повідомлення про те, що Litecoin може стати наступною криптовалютою, на основі якої США буде запущено спотовий біржовий фонд (ETF).

Причиною так вважати стало те, що компанія Canary Funds, яка подала раніше заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на запуск Litecoin-ETF, внесла до неї зміни. Це означає, що SEC розпочала розгляд заявки Canary, вважають експерти ринку.

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість Litecoin 18 січня становить $128.63.