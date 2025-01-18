Нігерія стала партнером БРІКС

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Що відомо

Нігерія посідає шосте місце у світі та перше на африканському континенті за чисельністю населення, до того ж у неї одна з найбільших економік в Африці, уточнюється у повідомленні.

Нігерія стала дев'ятою, яка набула цього статусу, поряд з білорусією, Болівією, Казахстаном, Кубою, Малайзією, Таїландом, Угандою та Узбекистаном, а сама категорія країн-партнерів з'явилася на 16-му саміті БРІКС у Казані у жовтні 2024 року.

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Нагадаємо

Після зустрічі запрошення стати державами-партнерами були направлені 13 країнам. Індонезія також отримала статус, але 6 січня ця країна стала повноправним членом БРІКС, про що вона просила ще з 2010 року, коли до організації приєдналася Південна Африка.

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Спочатку об'єднання називалося БРІК, його створили Бразилія, росія та Китай у 2006 році. Коли країною-членом стала ПАР, організацію перейменували на БРІКС. з 1 січня 2024-го у БРІКС також вступить до Саудівської Аравії, але вона взяла паузу в процесі приєднання.