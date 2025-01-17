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17 січня 2025, 17:53

Кабмін розширив дію пільгового тарифу на електроенергію для будинків з електричним опаленням

Кабінет міністрів змінив умови застосування пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які використовують її для опалення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів змінив умови застосування пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які використовують її для опалення.
Фото: freepik.com

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«Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Ухвалили сьогодні відповідне рішення», — заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що наразі тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт-год. Водночас для домогосподарств, які використовують електроопалювальні установки, передбачено пільговий тариф — 2,64 грн за кВт/год.

«До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО», — пояснив глава уряду.

Читайте також: Міністр енергетики розповів, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кВт-год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становив 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2 000 кВт-год на місяць.

Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 січня 2025, 18:14
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Могли бы оставить лимит потребления до 100квт*ч/мес по
цене 50% от тарифа, но зачем поощрять тех, кто экономит э/э.
Поэтому решили поощрить только тех, кто её транжирит…
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