Кабмін розширив дію пільгового тарифу на електроенергію для будинків з електричним опаленням

Кабінет міністрів змінив умови застосування пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які використовують її для опалення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Ухвалили сьогодні відповідне рішення», — заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що наразі тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт-год. Водночас для домогосподарств, які використовують електроопалювальні установки, передбачено пільговий тариф — 2,64 грн за кВт/год.

«До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО», — пояснив глава уряду.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кВт-год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становив 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2 000 кВт-год на місяць.

Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.