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17 січня 2025, 15:52

Україна вийшла на рекордний ВВП на душу населення — Мінекономіки

Економіка України попри війну продовжує зростати. Крім того, показник Валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення вже перевищив довоєнний рівень. Про це заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Економіка України попри війну продовжує зростати.
Фото: НБУ

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У 2024 році Мінекономіки оцінює зростання реального ВВП України у 3,6%.

«Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення», — сказав Телюпа.

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ВВП на душу населення

ВВП на душу населення — це економічний показник, який демонструє середній рівень виробництва товарів і послуг на одну людину в країні за певний період (зазвичай за рік). Він розраховується як відношення загального ВВП країни до кількості її населення.

ВВП на душу населення часто використовується для оцінки середнього рівня життя в країні. Вищий показник може свідчити про кращий добробут громадян.

При цьому ВВП на душу населення не враховує нерівність доходів, тому в країнах із великою різницею між багатими і бідними реальний рівень життя може значно відрізнятися від середнього показника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+176
nitrolog
nitrolog
17 січня 2025, 16:13
#
Залізне правило для телемарафону: коли нема що розповідати — розповідай байки
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
17 січня 2025, 16:23
#
Да ну на х…))))
+
+42
FogBRD
FogBRD
17 січня 2025, 16:29
#
Все правильно говорят. или вы не верите?
ну вот возьмите лет 25 назад слоган помните — нас 52 мильона.
сейчас сколько? ну от силы 20. вот и возрастает ввп
+
+72
Riojas
Riojas
17 січня 2025, 16:27
#
Но есть нюанс — это не ВВП вырос, это население сократилось
+
+75
SamBB
SamBB
17 січня 2025, 16:41
#
Ахахахах… сікрєт економічного процвітання від Телюпи: скорочуємо населення на 40% - ВВП росте.

тре терміново колючим дротом мотатись зі сторони Європи, а то поляки з уграми як прочитають оті досягнення то понаїдуть і всю роботу позабирають)))

Яке позорисько…

+
0
nitrolog
nitrolog
17 січня 2025, 17:10
#
Та звідки тому Телюпі знати щось про скорочення населення, в нього і усіх його працівників же бронь, та й не думаю що він думає про Україну. В Києві затори такі ж самі як були до війни, для нього нічого не змінилось він не бачить скорочення))
+
0
TattiReuven
TattiReuven
17 січня 2025, 17:35
#
Ключевая фраза: «наявного населення»
+
0
3212242
3212242
17 січня 2025, 17:47
#
А що то за такий рекордний ВВП, що навіть число не вказали?
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