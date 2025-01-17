Україна вийшла на рекордний ВВП на душу населення — Мінекономіки

Економіка України попри війну продовжує зростати. Крім того, показник Валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення вже перевищив довоєнний рівень. Про це заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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У 2024 році Мінекономіки оцінює зростання реального ВВП України у 3,6%.

«Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення», — сказав Телюпа.

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ВВП на душу населення

ВВП на душу населення — це економічний показник, який демонструє середній рівень виробництва товарів і послуг на одну людину в країні за певний період (зазвичай за рік). Він розраховується як відношення загального ВВП країни до кількості її населення.

ВВП на душу населення часто використовується для оцінки середнього рівня життя в країні. Вищий показник може свідчити про кращий добробут громадян.

При цьому ВВП на душу населення не враховує нерівність доходів, тому в країнах із великою різницею між багатими і бідними реальний рівень життя може значно відрізнятися від середнього показника.