Овочі, «молочка» та олія: Які продукти подорожчали найбільше у 2024 році

Ціни на продукти в Україні за 2024 рік зросли в середньому на 14,1%. Найбільше подорожчали овочі, молочні продукти та соняшникова олія. Про це йдеться в даних Держстату .

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Як змінилися ціни за рік

У грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року середні ціни на капусту зросли в 3 рази (на 204,0%) до 34,0 гривень за кілограм. Ціни на моркву зросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривень за кілограм. Картопля подорожчала в 2 рази (на 96,6%) до 29,7 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 38,0% до 102,2 гривень, соняшникова олія — на 22,9% до 72,7 гривень за літр.

Водночас свинина подешевшала на 4,6% до 184,8 гривень за кілограм, сало на 4,2% до 166,2 гривень за кілограм, цукор подешевшав на 0,4% до 33,1 гривень за кілограм.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в Україні, за підсумками грудня 2024 року, зафіксовано рекордну інфляцію. Як свідчить свіжа статистика Держстату, ціни на споживчому ринку зросли у річному вимірі на 12%, а за місяць — з листопада до грудня — на 1,4%.

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