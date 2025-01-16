Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2024 році у 3,6%

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2024 року оцінюють у 3,6%. Про це написала міністр економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.

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Зростання ВВП

«3,6% — очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року; +0,6% — до цього зростання додала політика „Зроблено в Україні“. На 15,2% зріс український експорт у грошовому обчисленні, досягнувши $41,7 млрд», — зазначила Свириденко.

Серед інших важливих результатів Свириденко зазначила, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників, а приватизація принесла втричі більше від запланованого — 12 млрд грн.

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«У фокусі на цей рік зберегти економічне відновлення і зміцнювати економічну самодостатність», — наголосила перша віцепрем'єрка.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна за підсумками 2024 року продемонструвала помірні темпи зростання економіки у розмірі 3,8%, згідно з оперативною оцінкою ІЕД.