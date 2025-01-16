США поверне Bitfinex викрадені біткоїни, у Дубаї зведуть 17-поверхову «криптовежу»: що нового на ринку

Джастін Сан оголосив про запуск другої версії стейблкоїна USDD з річною дохідністю 20%

Засновник проєкту TRON Джастін Сан оголосив про запуск другої версії стейблкоїна USDD.

У повідомленні сказано, що USDD 2.0 приноситиме річний дохід у розмірі 20%. За словами підприємця, організація TRON DAO самостійно фінансуватиме виплату цієї дохідності. Також відомо, що всі нараховані відсотки будуть заздалегідь перераховані на прозору адресу.

«Немає ніякої іншої причини — просто тому, що у нас багато грошей. Так що перестаньте ставити мені питання на кшталт „звідки береться прибутковість“», — додав Джастін Сан.

На момент написання новини капіталізація стейблкоїна USDD становить майже $745 млн, а обсяг торгів за останні 24 години практично досяг позначки в $3 млн.

США поверне Bitfinex викрадені 94 643 BTC

Американська влада планує повернути криптобіржі Bitfinex майже 80% викрадених у 2016 році коштів. Прокурори звернулися до суду з проханням дозволити передачу 94 643 BTC із загальної суми 119 754 BTC, вилучених із гаманця хакера Іллі Ліхтенштейна.

Якщо суд погодиться, Bitfinex отримає не лише біткоїни, але й еквіваленти у Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision та Bitcoin Gold, створених у результаті хардфорків.

У листопаді 2024 року Ліхтенштейн був засуджений до п’яти років ув’язнення за відмивання викрадених коштів. Його дружина, Хезер Морган, отримала 18 місяців за співучасть. Обидва визнали провину та зобов’язалися повернути активи.

Проте близько 25 000 BTC поки що залишаються недоступними. Для їхнього повернення знадобляться додаткові юридичні процедури, адже вони були відмиті через нерегульовані біржі, даркнет-майданчики, міксери та інші способи. Ці активи не можуть бути ідентифіковані як безпосереднє майно, викрадене у Bitfinex.

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SEC відклала рішення щодо перетворення криптофонду Bitwise на ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) на 45 днів продовжила термін ухвалення рішення за заявкою на конвертацію індексного фонду від Bitwise в ETF.

Згідно з інформацією на сайті компанії, продукт Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) відстежує 10 «найцінніших перевірених криптовалют», зважених за ринковою капіталізацією. Перебалансування кошика здійснюється щомісяця.

Заявку на зміну регулятором правил лістингу продукту для емітента подав у листопаді майданчик NYSE Arca. Первісне рішення SEC мала ухвалити до 17 січня. Продовження періоду розгляду до 3 березня в Комісії пояснили необхідністю більшого часу для вивчення пропозиції.

Біржовий аналітик Bloomberg Джеймс Сейфарт назвав відповідь регулятора очікуваною.

«Остаточний термін — кінець липня», — нагадав експерт.

За його прогнозом, SEC також відкладе 2 лютого рішення за запитом Grayscale про перетворення її змішаного криптофонду в ETF.

Bitwise є емітентом спотового біржового фонду на базі біткоїна й аналогічного Ethereum-продукту. Після зафіксованого 13 січня відтоку обсяг активів у BTC-ETF компанії скоротився до $3,75 млрд. Для порівняння, показник 10 Crypto Index Fund становить $1,4 млрд.

У листопаді Bitwise подала заявку на запуск комбінованого ETF на основі двох найбільших за капіталізацією криптовалют. Місяцем раніше компанія запросила схвалення для спотового XRP-фонду.

У Дубаї для блокчейн-компаній зведуть 17-поверхову «криптовежу»

Дубай поповнить список своїх визначних пам’яток так званою «криптовежею» (Crypto Tower), створеною для підтримки сфери блокчейну, децентралізованих фінансів (DeFi) і Web3. Проєкт анонсували компанії DMCC і REIT Development.

Загальна площа будівлі становитиме 150 000 квадратних футів. Її розділять на кілька рівнів, кожен з яких відповідатиме певному сегменту Web3.

Дев’ять поверхів у хабі виділять під офіси для криптовалютних стартапів і компаній. Три поверхи підуть під блокчейн-інкубатори, венчурні фонди та фірми зі сфери штучного інтелекту. У будівлі також передбачено криптоклуб, художню галерею NFT і спеціалізоване сховище для цінностей.

Для розміщення орендарів і управління операціями в Crypto Tower будуть використовуватися технології блокчейну, включно з ончейн-голосуванням і смартконтрактами. Це забезпечить прозорість, автоматизацію процесів і зниження адміністративних витрат, зазначили автори проєкту.

Вежа запропонує місця для заходів, присвячених цифровим активам, а також елітні торгові площі. Вони будуть відведені під такі точки, як магазин золотих злитків і салон екзотичних автомобілів. Творці проєкту впевнені, що спеціальні зони для відпочинку та спілкування, як і висока концентрація Web3-компаній, зроблять хаб центром тяжіння бізнес-спільноти.

Очікується, що «криптовежа» почне функціонувати відразу після завершення будівництва 2027 року, залучаючи як стартапи, так і великі компанії з усього світу.