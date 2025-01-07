Імпорт скрапленого природного газу в Європу зріс до 11-місячного максимуму

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) у Європу зріс у грудні 2024 року до 11-місячного максимуму, але це не відбулося за рахунок Азії, яка також зафіксувала збільшення поставок. Про це повідомляє Reuters.

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Відповідно до даних, зібраних товарними аналітиками Kpler, Європа імпортувала в цілому 10,89 млн т охолодженого палива в грудні, що на 23% більше порівняно з 8,86 млн т у листопаді та є найвищим показником із січня минулого року (11,18 млн т).

Різке зростання імпорту в Європу відбулося на тлі зростання попиту взимку й перед припиненням транспортування російськими трубопроводами через Україну на початку 2025 року.

Однак збільшення європейських закупівель СПГ відбулося не шляхом зменшення надходжень в Азію, регіон із найбільшим імпортом у світі.

За даними Kpler, Азія імпортувала 25,63 млн т у грудні, порівняно з 22,64 млн т у листопаді й найбільшим показником після 26,19 млн т у січні.

Грудневий показник Азії знизився на 3,6% порівняно з 26,58 млн т, зафіксованим того ж місяця 2023 року. Європа також зафіксувала падіння порівняно з груднем 2023 року, коли імпорт становив 11,75 млн т, або на 7,9% більше, ніж у грудні 2024 року.

Помірний початок зими у північній Азії в поєднанні зі зростанням спотових цін, ймовірно, стримає ентузіазм імпортерів щодо СПГ.

Китай, найбільший у світі покупець СПГ, спостерігав надходження 7,66 млн т у грудні, що менше порівняно з 8,20 млн т за той самий місяць роком раніше.

Схожі невеликі падіння зафіксували Японія й Південна Корея, другий і третій за величиною імпортери в Азії.

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Індія, четвертий за величиною імпортер СПГ в Азії, фактично спостерігала невелике збільшення обсягів надходжень у грудні порівняно з минулим роком, яке становило 1,94 млн т проти 1,86 млн т в грудні 2023 року.

Проте імпорт СПГ в Індію слабшає з моменту досягнення піка 2024 року у 2,60 млн т у червні, при цьому менші надходження збігаються зі зростанням цін на спотові вантажі.

Ціна на спотовий СПГ для доставляння у північну Азію на початку березня досягла мінімуму 2024 року в $8,30 за мільйон британських теплових одиниць (мм БТЕ).

За такої ціни індійським покупцям було б запропоновано бронювати спотові вантажі, доставлення яких тривало б до червня.

Проте спотова ціна на СПГ почала зростати з березня, досягнувши $12,60 за мм БТЕ до середини червня, $14,1 до середини серпня й досягнувши піка в $15,1 до кінця листопада.

Відтоді він дещо знизився, до $14,6 за мм БТЕ, за тиждень до 3 січня.

Ціни вище від $10 за мм БТЕ у минулому призводили до того, що Індія приймала менше спотових вантажів, і навіть спонукали китайських покупців перепродувати СПГ.