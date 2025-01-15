МВФ наполягав на підвищенні ПДВ як обов'язковій умові для України, але згодом відмовився

Міжнародний валютний фонд (МВФ) спочатку вимагав підвищення податку на додану вартість (ПДВ) як обов'язкову умову для продовження фінансової підтримки України. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю телеканалу УТ-2.

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Що сказав міністр

За словами міністра, під час вересневої місії МВФ представники фонду наполягали на підвищенні ПДВ як на попередній умові отримання коштів. Це означало, що Україна отримала б фінансування лише після виконання цієї вимоги. Проте, в Україні існувала політична домовленість не підвищувати ПДВ на даному етапі, і ця позиція мала підтримку більшості у Верховній Раді.

Марченко підкреслив, що якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна не змогла б її виконати.

Деталі

Варто зазначити, що у меморандумі між Україною та МВФ все ж згадується можливість підвищення основної ставки ПДВ як потенційне джерело додаткових доходів, особливо у випадку непередбачуваних обставин. Цей пункт залишається важливим елементом планування на випадок кризових ситуацій.

Міністр фінансів також зазначив складність питання підвищення податків, наводячи приклади інших країн, де подібні рішення призводили до політичних криз та змін в урядах. Він підкреслив, що для Президента України Володимира Зеленського прийняття такого рішення було б вкрай складним, та висловив вдячність за підтримку існуючої домовленості щодо збереження ставки ПДВ.

Передісторія

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Україні було піднято низку податків, зокрема військовий збір та збір для ФОПів.

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