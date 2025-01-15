З початку великої війни Україна отримала від партнерів $117 мільярдів — Рожкова

Україна з початку повномасштабного вторгнення отримала від міжнародних партнерів $117 мільярдів у вигляді грантів і довгострокових кредитів. Про це в телеефірі повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, пише «Укрінформ».

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«Всього з початку повномасштабного вторгнення ми отримали $117 мільярдів від наших міжнародних партнерів. Третина з яких — гранти, це ті гроші, які не треба буде повертати. Решта — це довгострокові кредити під дуже низький відсоток», — сказала вона.

За словами Рожкової, в НБУ розраховують що після завершення війни економіка почне відновлюватися завдяки як приватним інвестиціям, так і припливу капіталу з-за кордону. Вона висловила сподівання, що вдасться надолужити те, що втратили після початку повномасштабного вторгнення, зокрема відновити обсяги експортного виторгу та резерви.

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При цьому представниця НБУ наголосила, що сьогодні резерви сприяють фінансовій стабільності в Україні. Вони забезпечують потребу в імпорті для підвищення обороноздатності країни.