Надії інвесторів в ОЗДП на швидке припинення війни після приходу Трампа можуть бути помилковими — Буца

Сподівання інвесторів, які тримають українські ОЗДП (облігації зовнішньої держпозики), що війна одразу припиниться після приходу Дональда Трампа, можуть виявитись помилковими. Про це заявив Урядовий уповноважений України з питань управління державним боргом Юрій Буца у кулуарах форуму Invisso CEE у Відні у вівторок 14 січня, передає Bloomberg.

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Буца сказав, що інвестори очікують швидких позитивних результатів, оскільки доларові облігації України торік зросли на 58% на тлі перемоги Дональда Трампа, який пообіцяв швидко припинити війну в Україні.

Посадовець сумнівається, що такий розрахунок інвесторів був правильним.

Нагадаємо, що Україна завершила реструктуризацію боргу на $20 мільярдів у серпні, але виключила з угоди частини своїх зобов’язань, включаючи варанти, пов’язані з економічним зростанням.

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