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15 січня 2025, 10:54

Надії інвесторів в ОЗДП на швидке припинення війни після приходу Трампа можуть бути помилковими — Буца

Сподівання інвесторів, які тримають українські ОЗДП (облігації зовнішньої держпозики), що війна одразу припиниться після приходу Дональда Трампа, можуть виявитись помилковими. Про це заявив Урядовий уповноважений України з питань управління державним боргом Юрій Буца у кулуарах форуму Invisso CEE у Відні у вівторок 14 січня, передає Bloomberg.

Сподівання інвесторів, які тримають українські ОЗДП (облігації зовнішньої держпозики), що війна одразу припиниться після приходу Дональда Трампа, можуть виявитись помилковими.
Фото: Міністерство фінансів України

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Буца сказав, що інвестори очікують швидких позитивних результатів, оскільки доларові облігації України торік зросли на 58% на тлі перемоги Дональда Трампа, який пообіцяв швидко припинити війну в Україні.

Посадовець сумнівається, що такий розрахунок інвесторів був правильним.

Нагадаємо, що Україна завершила реструктуризацію боргу на $20 мільярдів у серпні, але виключила з угоди частини своїх зобов’язань, включаючи варанти, пов’язані з економічним зростанням.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 січня 2025, 11:44
#
Та вже всі зрозуміли, що 21.01.2025 ні про яке припинення не може бути й мови. Вже республіканці заговорили про зниження віку для мобілізації. А це не один і не два місяці на прийняття закону. Потім ще мають пройти підготовку, а це ще приблизно два місяці. Ну, а потім ще невідомо скільки часу для стабілізації (утилі ії 18−25) фронту молодими воїнами. По самим скромним підрахункам, раніше грудня 2025-го це не станеться. На жаль.
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penetrator1963
penetrator1963
15 січня 2025, 11:57
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Обычно американские президенты не страдают популизмом, в отличие от украинских. но в этот раз Трамп проштрафился конкретно. а может мы просто чего-то не знаем. перед переговорами обычно самая горячая фаза, каждая сторона пытается войти в переговорный процесс с более сильной позицией. возможно, разговоры о мобилизации с 18 лет всего-лишь демонстрация возможностей. просто как бы даже это не позволит выровняться с рф по мобилизационному потенциалу. так что это классический цугцванг. большие дяди договорятся о новой системе безопасности, а про Украину снова забудут и вернут в болото обещаний и обеспокоенностей.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 січня 2025, 12:14
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Можно ссылку на оф источник о чеим они заговорили.
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Mini Mi
Mini Mi
15 січня 2025, 12:41
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Удачи найти кого-то возрастом 18−21 тут. У меня все знакомые пацанов до 18 с 22 за границу отправляют. За два-три месяца до 18 лет
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veritas69
veritas69
15 січня 2025, 12:59
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Гарна посада у Юрія. робота буде завжди)
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