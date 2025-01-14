Мінфін залучив 8,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 14 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,76 млрд грн, що на 2,77 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,99 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,32 млрд грн під 15,10% з погашенням 24 червня 2026 року;

1,89 млрд грн під 16,20% з погашенням 9 червня 2027 року;

5,54 млрд грн під 14,70% з погашенням 31 січня 2029 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.