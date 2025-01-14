Американська нафтосервісна компанія SLB змушена покинути росію через санкції

Одна з найбільших енергетичних груп США SLB, більш відома як Schlumberger, опинилася під тиском через вимогу припинити свою діяльність у росії після запровадження нових санкцій проти нафтового сектору рф. Про це повідомляє Financial Times.

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Двоє членів Конгресу США заявили, що компанія SLB повинна піти з росії, інакше ризикує порушити санкції США.

Ллойд Доггетт і Джейк Окінклосс зробили це попередження після опублікованого в п’ятницю розпорядження адміністрації Байдена, яке забороняє надання нафтових послуг США особам, які перебувають у росії, з 27 лютого.

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SLB, найбільша у світі нафтосервісна група, входить до числа кількох американських нафтових компаній, які все ще працюють у росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Два найбільші західні конкуренти SLB, Baker Hughes і Halliburton, продали свої російські бізнеси у 2022 році.

Розслідування Financial Times минулого року виявило, що SLB підписала нові контракти, оголосила про понад 1 000 робочих місць та імпортувала обладнання до росії після того, як її конкуренти покинули країну.

Заклики до SLB вийти з росії пролунали майже через три роки після повномасштбаного вторгнення росії в Україну і відображають стурбованість тим, що деякі західні компанії продовжують надавати важливу підтримку енергетичному сектору росії.

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Саме нафтосервісна компанія не відповіла на запит стосовно нових обмежень, але на своєму вебсайті заявила, що серйозно ставиться до виконання санкцій.

Попри те, що в офіційному указі Міністерства фінансів США не згадується ані сама SLB, ані її дочірня компанія в росії, члени Конгресу та юристи зауважують, що нові обмеження створюють додаткові юридичні ризики для компанії, якщо вона продовжить працювати в рф.