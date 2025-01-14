Світові продажі автомобілів Volkswagen у 2024 році впали на 2,3%

Світовий продаж автомобілів німецького автоконцерну Volkswagen у 2024 році впав на 2,3% порівняно з 2023 роком, пише Bloomberg.

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Падіння поставок

Минулого року Volkswagen поставив 9,03 млн автомобілів по всьому світу. У 2023 році компанія поставила 9,2 млн автомобілів.

На спад продажів вплинули слабкий попит у Китаї, а також поступова зміна тренду у бік електромобілів.

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Так, загальні поставки Volkswagen до Китаю впали на 9,5%, до 2,93 млн автомобілів, а продаж електрокарів знизився на 3,4% у річному вираженні.

Нагадаємо

Загалом, 2024 рік був важким роком для німецької автомобільної промисловості. Продажі Mercedes впали на 3% через зниження попиту на найдорожчі моделі в Китаї та падіння продажів електромобілів у Європі.

Постачання BMW впали на 4% через проблеми з запчастинами, а продажі Porsche впали на 3%, на чолі з падінням у Китаї на 28%.