Tesla вперше обійшла Audi за обсягом продажів автомобілів у 2024 році

Компанія Tesla вперше випередила німецький преміальний бренд Audi за кількістю проданих автомобілів у 2024 році. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Tesla поставила 1,79 мільйона автомобілів, тоді як Audi, що належить концерну Volkswagen AG, продала 1,67 мільйона машин, що на 12% менше, ніж у 2023 році.

Попри значне зниження поставок у першому півріччі, Tesla змогла зберегти позиції лідера у сегменті електромобілів, залишаючись попереду китайської BYD.

Однією з головних причин успіху став популярний позашляховик Model Y, який є одним із найбільш продаваних автомобілів у світі.

Зазначається, що німецькі автовиробники стикаються з низьким попитом на розкішні автомобілі в ключових регіонах:

Китай: Відновлення ринку залишається нестабільним, а місцеві виробники посилюють конкуренцію у преміальному сегменті.

Європа: Продажі електромобілів нижчі за очікування через скорочення субсидій у низці країн.

Інші ринки: Продажі Audi впали у Німеччині, Китаї та Північній Америці.

Поставки повністю електричних моделей Audi у 2024 році скоротилися на 8%, досягнувши лише 164 000 одиниць.

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Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», Компанія Tesla торік продала 1,79 млн електромобілів — це менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків. Річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, попри позитивну динаміку в кінці року.

За квартал, що закінчився 31 грудня, компанія поставила 495 570 автомобілів, не дотягнувши до 512 277, які прогнозували аналітики. Щоб досягти своєї мети «незначного» зростання за весь рік, компанії потрібно було продати майже 515 000 автомобілів у 4 кварталі.