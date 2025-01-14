Шмигаль: На сьогодні Євросоюз — ключовий донор бюджету України

На сьогодні Європейський Союз — ключовий донор бюджету: Україна отримала $50 мільярдів від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили від ЄС та європейських країн до державного бюджету вже більше $50 млрд», — йдеться у повідомленні.

Цього року Україна отримала від європейських партнерів перші 3 млрд євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф, додав Шмигаль.

Читайте також: Україна отримала від ЄС перші 3 мільярди євро від російських заморожених активів

Нагадаємо

«Мінфін» раніше писав, що 10 січня Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3 млрд євро від Європейського Союзу. Це перші кошти, які забезпечені доходами від заморожених активів рф.

13 серпня до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.