Держбюджет отримав понад 26,6 млрд гривень завдяки приватизації за останні 10 років

У 2024 році український бюджет отримав від приватизації 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн — ціна продажу активів та 1,2 млрд грн — ПДВ. Це рекордні показники. Про це йдеться у повідомленні Уряду.

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Скільки отримали від приватизації

Загалом за час повномасштабної війни від приватизації держава отримала 14,7 млрд грн. Надходження від продажу державних активів перевищили сумарні показники за попередні сім років на 10%.

У 2024 році найдорожчим лотом малої приватизації став готель «Козацький». Його придбали за 400 млн грн — це рівноцінно сумарному результату приватизації за 2015−2016 роки.

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Найдорожчими лотами великої приватизації стали готель «Україна» в Києві та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» — разом вони принесли 6,45 млрд грн бюджетних надходжень.

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