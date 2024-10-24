Загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна за два роки сягнув 9,58 млрд гривень. Про це повідомило Міністерство економіки України.
За два роки мала приватизація поповнила бюджет України майже на 9,6 мільярда гривень
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Наповнення бюджету
За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету.
З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн та зобов'язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 млрд грн, загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн.
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«Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який вже приносить результати. Продаж 99 майнових комплексів держпідприємств приніс майже 4 мільярди гривень», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
За два роки в аукціонах взяли участь 2 857 унікальних учасників, при цьому середня конкуренція склала 4,73 учасника на лот. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.
Понад половину всіх надходжень від приватизації — 3,79 млрд грн — принесла реалізація майнових комплексів державних підприємств. Нові власники отримали різні об'єкти: від промислової нерухомості та складів до готелів і транспортних засобів.
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