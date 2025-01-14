У 2024 році доходи росії від нафти зросли майже на третину

Надходження від продажу російської нафти минулого року зросли майже на третину до найвищого рівня принаймні з 2018 року, що було спричинене вищими цінами на нафту, оскільки країна адаптувалася до міжнародних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міністерства фінансів рф.

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У 2024 році податки, пов’язані з нафтою, зросли до 9,19 трлн рублів ($89,4 млрд) у порівнянні з 7,04 трлн рублів рік тому. Ці надходження від видобутку сирої та нафтопродуктів склали 83% загальних доходів росії від нафти і газу, які минулого року досягли 11,13 трлн рублів.

Зростання доходів від нафти відображає зростання цін на нафту марки Urals, ключову експортну суміш росії, а її знижка до світового еталону Brent зменшилася, навіть попри цінову стелю, встановлену країнами «Великої сімки» (G7) у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Москва адаптувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний «тіньовий флот» танкерів і переорієнтовуючи продажі нафти на азійських клієнтів.

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найжорсткіші санкції проти нафтової промисловості росії — ключової для фінансування агресії кремля проти України.

Нові санкції, оголошені минулого тижня, спрямовані проти двох великих виробників нафти «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», страхових компаній і трейдерів, пов’язаних із сотнями вантажів і приблизно 160 нафтовими танкерами.

Середня ціна на нафту Urals, яка використовується для податкових розрахунків, торік року становила $67,6 за барель, що майже на 10% вище від середнього рівня 2023 року.

Саме тоді нафтова галузь країни відчула повний вплив цінового порогу, встановленого країнами G-7, що обмежив доступ до західного судноплавства та страхування, а також знизив ціну Urals нижче $50 за барель у перші місяці року.

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Водночас у 2024 році середній курс російського рубля становив близько 91,37 за долар США, що на 10% менше, ніж у попередньому році, що сприяло збільшенню доходів бюджету в місцевій валюті.

Зазначається, що нафтогазові надходження були б вищими минулого року, якби їх не знизили значні державні субсидії національним нафтопереробникам.

За даними Міністерства фінансів рф, уряд виплатив 1,82 трлн рублів виробникам пального за постачання дизельного пального та бензину на внутрішній ринок. Ці виплати частково компенсують нафтопереробникам різницю в цінах на автомобільне пальне в росії та за кордоном.