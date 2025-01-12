Дубайські компанії володіють щонайменше 55 суднами «тіньового флоту» рф — ЗМІ

Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах перетворився на важливий центр російського «тіньового флоту». Компанії, зареєстровані там, володіють щонайменше 55 суднами, що перебувають у західних санкційних списках. Про це йдеться у розслідуванні редакції MOT фінського видання Yle.

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Зазначається, що судном Eagle S, яке підозрюється у пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, також володіє дубайська компанія.

Журналісти вивчили походження 149 суден російського «тіньового флоту», які перебувають у санкційних списках Заходу. Розслідування показує, що росія створила широку міжнародну мережу для обходу економічних санкцій.

«Тіньовий флот» насамперед використовують для транспортування нафти та газу з Росії під прапорами країн, які не підпадають під санкції.

Зокрема, назви судів, прапори та власники, які використовуються рф, постійно змінюються. Близько третини суден, дані про які вивчили журналісти, змінили свої назви протягом місяця після запровадження санкцій чи пізніше.

Майже стільки ж суден змінили власників та керуючі компанії, що відповідальні за їхню діяльність. Понад п'ята частина суден перейшли під інші прапори.

Журналісти вважають, що цифри, ймовірно, є ще більшими, оскільки ЄС та Велика Британія додали до своїх списків санкцій десятки танкерів після середини грудня.

Наголошується, що компанії-власники розташовані не тільки в Дубаї, а й в Індії, Китаї, а також у невеликих острівних державах, де легко приховати справжні відносини власності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим флотом» танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.

У США оцінюють втрати рф від нових нафтових санкцій у мільярди доларів на місяць.