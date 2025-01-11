Bybit обмежить доступ до послуг в Індії, криптопіраміда на $9,4 мільйона: що нового на ринку

Криптобіржа Bybit обмежить доступ до своїх послуг в Індії

Криптовалютна біржа Bybit повідомила про тимчасове обмеження своєї діяльності в Індії з 12 січня 2025 року у звʼязку із питаннями з боку регуляторів країни.

Індійські користувачі біржі не зможуть відкривати нові угоди або отримувати доступ до будь-яких продуктів на Bybit, крім можливості виводити кошти.

Будь-які операції з копітрейдингу та торгівлі ботами будуть зупинені 13 січня 2025 року. Оголошення про обмін індійських рупій на криптовалюти (P2P-ads) будуть видалені 12 січня 2025 року.

Також клієнти криптоплатформи в Індії не зможуть брати участь в кампаніях, тобто виконувати нові або поточні завдання, починаючи з 12 січня 2025 року.

Крім того, всі транзакції по карті Bybit Card будуть обмежені.

Співзасновник Wolf Capital визнав провину у створенні криптопіраміди на понад $9 мільйонів

Співзасновник інвестиційної компанії Wolf Capital Тревіс Форд визнав себе винним в організації шахрайської схеми. Її жертвами стали 2 800 інвесторів. Під час розслідування з’ясувалося, що зловмисник залучив $9,4 млн, обіцяючи клієнтам нереалістично високу прибутковість.

35-річний Форд, який проживає в місті Гленпул, штат Оклахома, обіймав у компанії посаду генерального директора. Із січня до серпня 2023 року він рекламував Wolf Capital як «надійного партнера» для інвестицій у криптовалюту.

Використовуючи сайти та соцмережі, Форд гарантував прибутковість в 1−2% на день (до 547% на рік). При цьому правоохоронці впевнені, що шахрай усвідомлював неможливість виконання подібних обіцянок.

Кошти, зібрані в інвесторів, використовувалися для особистої вигоди Форда і його спільників.

У рамках угоди з американською владою Форд визнав провину за звинуваченням у змові з метою електронного шахрайства. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Суддя федерального суду ухвалить остаточне рішення після детального розгляду всіх факторів справи.

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Правила MiCA призведуть до зростання стейблкоїнів у євро — JPMorgan

Правила Markets in Crypto Assets (MiCA), що набрали чинності в ЄС 30 грудня 2024 року, створили передумови для розвитку сегмента номінованих у євро стейблкоїнів. Про це йдеться у звіті JPMorgan, повідомляє CoinDesk.

Відповідно до положень закону, лише відповідні вимогам «стабільні монети» можуть використовуватися як торгові пари на регульованих ринках.

В результаті платформи, що базуються в ЄС, скоригували лінійку продуктів.

Сумісні з MiCA стейблкоїни на кшталт EURC від Circle посилили свої позиції за рахунок проблем конкурентів, вважають у JP Morgan.

У листопаді Tether ухвалила рішення про припинення підтримки EURT через нові вимоги законодавства.

У Сенаті США створять присвячений криптовалютам підкомітет

Банківський комітет Сенату США створить підкомітет, присвячений криптовалютам. Про це повідомляє журналістка FOX Business Елеонор Террет.

За її словами, підкомітет буде «дзеркальним відображенням» комітету Палати представників з фінансових послуг, який створив Патрік МакГенрі у 2023 році.

Також у заяві Террет сказано, що сенаторку Синтію Ламміс попередньо обрали головою підкомітету до голосування повного складу комітету.

«Мені повідомили, що голосування за затвердження Ламміс і нових членів від республіканців і демократів (кандидатури ще не визначені), швидше за все, відбудеться наступного четверга (16 січня, — ред.) перед слуханнями щодо кандидатури Скотта Тернера на посаду міністра житлово-комунального господарства», — зазначила журналістка.