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10 січня 2025, 12:38

Криптовалютний ринок продовжує зростання — Binance Research

У грудні ринок криптовалют досяг рекордної ринкової капіталізації в $3,91 трлн, чому сприяли регуляторний оптимізм, інституційне прийняття та новий історичний максимум ціни біткоїна — $108 тис. Про це повідомляє аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance.

У грудні ринок криптовалют досяг рекордної ринкової капіталізації в $3,91 трлн, чому сприяли регуляторний оптимізм, інституційне прийняття та новий історичний максимум ціни біткоїна — $108 тис.
Фото: pixabay.com

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Зростання ринку криптовалют також було обумовлене включенням компанії MicroStrategy у Nasdaq 100 і продовженням купівлі BTC.

Зазначається, що наприкінці грудня Федеральна резервна система США оголосила про скорочення планованої кількості зниження ставок у 2025 році з чотирьох до двох, що призвело до корекції на ринку та зниження його капіталізації більш ніж на $0,5 трлн.

Ключові досягнення грудня

Біткоїн завершив рік з ростом ринкової капіталізації на 123,4% від початку року, ставши сьомим за величиною активом у світі, випередивши Saudi Aramco та Silver. Серед топ-10 глобальних активів тільки Nvidia показала кращий результат за рік.

USDe Ethena, третій за величиною стейблкоїн, досяг ринкової капіталізації в $5,9 млрд завдяки високим ставкам доходності та інтеграції з Aave.

Обсяги децентралізованої торгівлі досягли рекордних значень:

  • Спотові торги — $326 млрд.
  • Безстрокові контракти — $356 млрд (+370% за рік).

Штучний інтелект (ШІ) почав займати помітне місце в криптовалютній екосистемі: провідні токени ШІ досягли капіталізації в мільярди доларів і забезпечують 100 тис. щоденних взаємодій.

Криптоактиви грудня 2024 року

TRX (+13,0%): зростання активності мережі та участь у DeFi-проєкті WLFI.

BNB (+8,1%): запуск PancakeSwap SpringBoard і фонду Osprey BNB Chain Trust сприяли зростанню токена.

Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) показали сильне зростання на початку місяця, але завершили грудень зі зниженням на 0,2% та 5,9% відповідно.

Solana (SOL) (-8,9%): зниження активності та TVL через загальні ринкові тренди та конкуренцію.

Dogecoin (DOGE) (-20,0%): вразливість мережі «DogeReaper» викликала падіння вузлів і значні втрати.

Тренди та перспективи

Сектор DeFi продовжує зростати: TVL у грудні досяг нових максимумів у $55 млрд (лендинг) та $71 млрд (ліквідний стейкінг).

Сектор RWA (реальних активів) досяг рекордного TVL у $8,2 млрд, демонструючи стійке зростання.

Ринок NFT показав значне збільшення обсягів продажів, незважаючи на скорочення кількості учасників: обсяги продажів Ethereum-NFT перевищили $888 млн.

«Грудень 2024 року підтвердив стратегічну значущість криптовалют як класу активів та вказав на важливі вектори їх подальшого розвитку», — йдеться у звіті.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alex2006
Alex2006
10 січня 2025, 12:46
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Чомусь ніхто не каже що біток має впасти до 84к :)
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