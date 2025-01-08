Revolut наразі не запустив офіційно послуги для клієнтів в Україні. Компанія продовжує бета-тестування з обмеженою групою українських клієнтів. Про це повідомила пресслужба Revolut.
В Revolut прокоментували початок реєстрації користувачів в Україні
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«Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні», — йдеться у повідомленні.
Водночас компанія підтверджує, що наразі дозволяє деяким користувачам реєструватися задля тестування й у понеділок, 6 січня, одна з таких груп отримала дочасний доступ.
В Revolut підкреслюють, що компанія заохочує усіх українців завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги Revolut стануть доступними для широкого загалу.
До теми: Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні
Коментарі - 3
Вчера проверяла новую приват карту в paypal, сбросили 1 евро, с болгарской карты снялось 1.96 лева. То есть 100% нет комиссии на paypal.
В приват соответственно зашло тоже без комиссии.