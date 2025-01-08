В Revolut прокоментували початок реєстрації користувачів в Україні

Revolut наразі не запустив офіційно послуги для клієнтів в Україні. Компанія продовжує бета-тестування з обмеженою групою українських клієнтів. Про це повідомила пресслужба Revolut.

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«Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні», — йдеться у повідомленні.

Водночас компанія підтверджує, що наразі дозволяє деяким користувачам реєструватися задля тестування й у понеділок, 6 січня, одна з таких груп отримала дочасний доступ.

В Revolut підкреслюють, що компанія заохочує усіх українців завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги Revolut стануть доступними для широкого загалу.

До теми: Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні