Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні

Британська фінтех-компаній Revolut розпочала бета-тест свого продукту в Україні. Наразі він доступний першій групі тестових користувачів, які раніше завантажили застосунок. Про це пише Forbes.

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Що відомо

Revolut в Україні наразі доступний лише у обмеженому режимі, тож деталей про запуск на офіційному сайті немає, йдеться у повідомленні. Однак для тестових українських користувачів доступна україномовна підтримка.

У режимі бета-тесту українці можуть оперувати понад 30 валютами у одному застосунку, робити міжнародні перекази без комісій, оформити безкоштовну віртуальну картку, що працює у понад 150 країнах.

Відкрити рахунок без плати за реєстрацію можна за тарифним планом Standard.

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Поповнення рахунку доступне з валютних карток у доларах чи євро. Поповнення з гривневих карток на сьогодні неможливе через регуляторні обмеження НБУ, повідомляє компанія.

Верифікація нових користувачів з України відбувається через державний застосунок «Дія».

«Revolut надає послуги резидентам України на транскордонній основі через Revolut Bank UAB у Литві», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Офіційно Revolut не оголошував про експансію до України. Однак за місяць необанк додав українську мову до інтерфейсу застосунку.

Наприкінці липня 2024 року Revolut отримав банківську ліцензію Великобританії, на яку чекав три роки. Для компанії це була важлива подія, оскільки ліцензія Сполученого Королівства розглядається як вотум довіри, який підвищить шанси Revolut на отримання банківського регулювання на інших ринках, наприклад, у США, зазначає FT. До цього фінтех отримав ліцензії від влади Литви та Мексики.

Нині у Revolut більше 45 млн клієнтів по всьому світу, включаючи близько 9 млн у Великій Британії, де компанія була заснована в 2015 році.

Revolut заснований Миколою Сторонським і Владом Яценком. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень.