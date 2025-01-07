У НБУ пояснили послаблення гривні у грудні

У грудні 2024 року попит на іноземну валюту суттєво збільшився головним чином через значні бюджетні видатки. Через це середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував — на 1%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що в грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

«Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до $5,3 млрд)», — пояснюють аналітики.

Читайте також: Гривня вкотре оновила мінімум у парі з доларом

Водночас чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.

Регулятор додав, що для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% Нацбанк у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.