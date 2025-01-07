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7 січня 2025, 13:41

У НБУ пояснили послаблення гривні у грудні

У грудні 2024 року попит на іноземну валюту суттєво збільшився головним чином через значні бюджетні видатки. Через це середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував — на 1%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року.

У грудні 2024 року попит на іноземну валюту суттєво збільшився головним чином через значні бюджетні видатки.
Фото: НБУ

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Зазначається, що в грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

«Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до $5,3 млрд)», — пояснюють аналітики.

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Водночас чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.

Регулятор додав, що для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% Нацбанк у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
angelvet
angelvet
7 січня 2025, 14:07
#
Для пояснення НБУ за січень пропоную зробити Ctrl+C, Ctrl+V, лише замінити «наприкінці року» на «напочатку року».
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0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
7 січня 2025, 15:03
#
В Україні власне, відсутній валютний ринок, оскільки 70−80% попиту на дол закриває НБУ. Хоче дає впасти до 42.30, хоче укріпить до 38.00. тому пояснення послаблення таке: «комусь треба дешева грн».
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