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7 січня 2025, 12:42

Фінансування стартапів у сфері ШІ минулого року досягло рекордних $97 мільярдів

Венчурні інвестори вклали $97 млрд у стартапи у сфері штучного інтелекту в США минулого року — це новий річний рекорд багатомільярдних інвестицій у такі компанії, як xAI Ілона Маска, OpenAI та Anthropic. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані PitchBook.

Венчурні інвестори вклали $97 млрд у стартапи у сфері штучного інтелекту в США минулого року — це новий річний рекорд багатомільярдних інвестицій у такі компанії, як xAI Ілона Маска, OpenAI та Anthropic.
Фото: depositphotos

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Інвестиції в ШІ

Угоди, пов'язані зі штучним інтелектом, становлять дедалі більшу частку від усіх інвестицій у стартапи. Майже половина з $209 млрд, залучених американськими стартапами минулого року, була спрямована в компанії, які займаються штучним інтелектом, — найвищий показник за всю історію.

Загальний обсяг фінансування стартапів за 2024 рік зріс приблизно на третину, порівняно з 2023 роком. Тим часом самі венчурні інвестори залучили $76,1 млрд для 508 фондів, що є найнижчим показником з 2014 року і найнижчою сумою в доларах з 2019 року.

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Цифри демонструють роздвоєння венчурного бізнесу, що продовжується: великим, стабільним фірмам стало легше залучати гроші, як і деяким з найбільших і популярних стартапів.

У той час як компанії, що займаються штучним інтелектом, отримують все більше інвестицій, багато звичайних стартапів у таких раніше популярних секторах, як корпоративне програмне забезпечення, зазнають труднощів із залученням коштів за цілком досяжних оцінок, що відображає давню тенденцію в галузі після пандемії.

Показник первинних публічних розміщень акцій та придбань стартапів, за яким уважно стежать, — так звані виходи на біржу — у 2024 році становив $149,2 млрд, що майже на $30 млрд більше, ніж у 2023 році, і приблизно стільки ж, скільки у 2022 році.

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Венчурним інвесторам та стартапам за межами США довелося складніше. Фінансування стартапів у Європі скоротилося до $61,6 млрд у 2024 році порівняно з $66,7 млрд у 2023 році, як з'ясував PitchBook.

А угоди в Азії скоротилися до $75,9 млрд зі $100,1 млрд 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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