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2 січня 2025, 14:23

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму за рік

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з жовтня 2023 року — на 4,3% до 51 євро за мегават-годину. Наразі трейдери спостерігають, як вплине припинення постачання російського газу через Україну на європейські сховища. Про це передає liga.net з посиланням на Bloomberg.

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з жовтня 2023 року — на 4,3% до 51 євро за мегават-годину.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зазначається, що зупинка транзиту збігається з прогнозами низьких температур у деяких країнах, що призведе до зростання попиту на опалення.

У Словаччині температура може опуститися до -7 градусів за Цельсієм до середини січня.

Хоча Європа навряд чи залишиться без газу цієї зими, завдяки запасам і постачанню з інших країн, трейдерам може бути складніше поповнити сховища для наступного опалювального сезону, зазначає видання.

«Зростає ризик того, що ЄС увійде в зиму з низьким рівнем газових сховищ, що зробить їх поповнення дорогим», — заявив головний аналітик Global Risk Management в Копенгагені Арне Ломанн Расмуссен.

Читайте: Україна припинила транзит російського газу

Із втратою потоків через Україну Європа також поглибить свою залежність від зрідженого природного газу (ЗПГ). Минулого року росія відвантажила рекордні обсяги ЗПГ до регіону, що зробило її найбільшим постачальником після США.

Зазначається, що для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, вартість морського доставлення до Німеччини, Польщі чи Греції, подальшої регазифікації та транзиту робить ЗПГ дорогим варіантом.

Читайте: Зеленський про зупинку транзиту газу рф: Це одна з найбільших поразок москви

Словаччина підрахувала, що імпорт газу із Заходу призведе до додаткових витрат у розмірі 177 млн євро ($183 млн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stariy07
stariy07
2 січня 2025, 14:35
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Якщо порівнювати з ВІЙНОЮ в Україні, то це НІЩО ! Окупантів треба давити по всім фронтам!
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