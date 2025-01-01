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1 січня 2025, 11:00

500 найбагатших людей світу досягли багатства понад $10 трильйонів цього року

500 найбагатших людей світу значно збільшили свої статки у 2024 році: лідерами серед мільярдерів стали Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг, які допомогли досягти нового рубежу — загальної чистої вартості активів у $10 трильйонів. Про це повідомляє Bloomberg.

500 найбагатших людей світу значно збільшили свої статки у 2024 році: лідерами серед мільярдерів стали Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг, які допомогли досягти нового рубежу — загальної чистої вартості активів у $10 трильйонів.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зростання акцій американських технологічних компаній стало ключовим фактором, що примножив статки цієї трійки, а також таких підприємців, як Ларрі Еллісон, Джефф Безос, Майкл Делл та співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Лише ці вісім «техно-гігантів» збільшили свої статки більш ніж на $600 мільярдів цього року — це 43% із загального зростання у $1,5 трильйона серед 500 найбагатших людей, відстежуваних індексом Bloomberg Billionaires Index.

Читайте: Зростання багатства мільярдерів за 10 років випередило фондові ринки — UBS

Хто лідирує

Проте головним лідером став Маск — так званий «перший друг» новообраного президента Дональда Трампа, який надав безпрецедентну підтримку його переобранню.

Близькі відносини Маска з майбутнім президентом сприяли зростанню вартості його компаній, включаючи Tesla Inc., SpaceX і xAI. Це підняло його статки до безпрецедентних $442,1 мільярда — на $213 мільярдів більше, ніж на початку року.

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Різниця у $237 мільярдів між ним і Безосом станом на 17 грудня стала найбільшою, коли-небудь зафіксованою між першим і другим місцем у рейтингу Bloomberg.

Загалом найбагатші люди світу виграли від фондового ринку, який перевершив очікування у 2024 році. Індекс S&P 500 виріс на 24% до понеділка завдяки невеликій групі акцій, відомій як «Сімка чудес», до якої входять Tesla Маска, Meta Цукерберга та Nvidia Хуанга. Вони забезпечили понад половину прибутковості індексу.

Загальна вартість статків, які відстежує індекс Bloomberg Billionaires, склала $9,8 трильйона на момент закриття торгів у понеділок, трохи знизившись із піку $10,1 трильйона 11 грудня через розпродаж після Різдва.

Ці статки за розміром порівнянні із сумарним ВВП Німеччини, Японії та Австралії минулого року, згідно з даними Світового банку.

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Джерело: Мінфін
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