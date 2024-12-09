Зростання багатства мільярдерів за 10 років випередило фондові ринки — UBS

Статки мільярдерів за останні десять років зростав швидше, ніж фондові ринки, йдеться у новому щорічному огляді швейцарського банку UBS, присвяченому надбагатим людям.

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Зростання багатства

З 2015 по 2024 рік їхнє загальне багатство збільшилося на 121% — з $6,3 трлн до $14 трлн, тоді як індекс MSCI AC World за той же період показав скромніше зростання в 73%. При цьому кількість мільярдерів зросла більш ніж на 50% — з 1757 до 2682 осіб.

У звіті зазначається, що збільшення сукупного стану найбагатших людей було зумовлене значним зростанням добробуту супербагатих у США, яке компенсувало зниження у Китаї.

Так, з 2015 по 2020 рік сукупний статок китайських мільярдерів зростав із вражаючими темпами — більш ніж на 20% на рік. Воно збільшилося на 137,6%, з $887,3 млрд до $2,1 трлн, завдяки активності підприємців, які будували нові міста та створювали провідні компанії в галузі електронної комерції.

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Проте з 2020 року в рамках кампанії «загального процвітання» та посилення регулювання статки китайських мільярдерів щороку скорочуються на 5%.