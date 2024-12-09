Статки мільярдерів за останні десять років зростав швидше, ніж фондові ринки, йдеться у новому щорічному огляді швейцарського банку UBS, присвяченому надбагатим людям.
Зростання багатства мільярдерів за 10 років випередило фондові ринки — UBS
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Зростання багатства
З 2015 по 2024 рік їхнє загальне багатство збільшилося на 121% — з $6,3 трлн до $14 трлн, тоді як індекс MSCI AC World за той же період показав скромніше зростання в 73%. При цьому кількість мільярдерів зросла більш ніж на 50% — з 1757 до 2682 осіб.
У звіті зазначається, що збільшення сукупного стану найбагатших людей було зумовлене значним зростанням добробуту супербагатих у США, яке компенсувало зниження у Китаї.
Так, з 2015 по 2020 рік сукупний статок китайських мільярдерів зростав із вражаючими темпами — більш ніж на 20% на рік. Воно збільшилося на 137,6%, з $887,3 млрд до $2,1 трлн, завдяки активності підприємців, які будували нові міста та створювали провідні компанії в галузі електронної комерції.
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Проте з 2020 року в рамках кампанії «загального процвітання» та посилення регулювання статки китайських мільярдерів щороку скорочуються на 5%.
Частка Китаю у глобальних фондових індексах також знизилася. До 2024 року сукупний статок китайських мільярдерів скоротився на 16%, до $1,8 трлн.
На цьому тлі в Північній Америці статки мільярдерів продовжують збільшуватися. З 2015 по 2020 рік вони зросли на 52,7%, з $2,5 трлн до $3,8 трлн, а потім, з 2020 до 2024 року, зросло ще на 58,5%, до $6,1 трлн. Основними драйверами зростання стали мільярдери із секторів промисловості та технологій.
У Західній Європі зростання статків мільярдерів сповільнилося через високі відсоткові ставки. З 2015 по 2020 рік він збільшився на 43,6%, з $1,5 трлн до $2,1 трлн.
З 2020 по 2024 рік їхній добробут збільшився на 29%, до $2,7 трлн, головним чином за рахунок таких галузей, як технології, включаючи програмне забезпечення, месенджери та музичні стрімінгові платформи.
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В огляді «Амбіції мільярдерів» UBS наголошується, що за останні десять років статки технологічних мільярдерів зростали найшвидше, що було очікувано (їхній стан потроївся: з $789 млрд у 2015 році до $2,4 трлн у 2024 році).
Проте менш очевидним став стрімкий розвиток їхніх колег із промислового сектора (промисловці продемонстрували другий за величиною приріст, збільшивши свій статок із $480 млрд до $1,3 трлн).
Третій за зростанням сектор — сировинний, включаючи видобуток корисних копалин, сільське господарство та енергетику. Статки мільярдерів цього сектору зросли з $718,1 млрд до $1,8 трлн завдяки зростаючій конкуренції за сировинні ресурси на тлі переходу до зеленої енергетики.
Сектор нерухомості виявився серед відстаючих: його зростання сповільнилося після 2017 року через підвищення ставок у США та Європі з 2022 року та проблем з комерційною нерухомістю, спричинених пандемією.
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