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8 жовтня 2024, 10:07

Тейлор Свіфт обійшла Ріанну у списку найбагатших жінок-музикантів світу

Тейлор Свіфт офіційно стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі, її статки оцінюються в $1,6 млрд (близько 1,45 млрд євро). Вона вперше увійшла до щорічного рейтингу мільярдерів Forbes.

Тейлор Свіфт офіційно стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі, її статки оцінюються в $1,6 млрд (близько 1,45 млрд євро).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Свіфт обігнала Ріанну і тепер посідає друге місце в загальному списку найбагатших музикантів, поступаючись лише Jay-Z, чиї статки оцінюються в $2,5 мільярда (близько 2,2 мільярда євро).

У той час як Ріанна ($1,4 млрд) все ще утримує звання найбагатшої жінки-музиканта всіх часів, Свіфт, можливо, скоро претендуватиме і на це звання.

Forbes підтвердив цю новину, проаналізувавши фінансовий стан Свіфт після історичного успіху її туру Eras, і підрахував, що $600 млн її статку становлять доходи від гастролей та гонорари, ще $600 млн — вартість її музичного каталогу, а $125 млн — інвестиції в нерухомість.

Читайте: Співачка Тейлор Свіфт уперше увійшла до рейтингу мільярдерів Forbes

Повідомляється, що минулого року Свіфт заробила 100 мільйонів доларів лише на роялті від потокового мовлення Spotify, багато в чому завдяки альбому 2022 року «Midnights» та перезаписаній у 2023 році версії «1989» — «1989 (Taylor's Version)».

Свіфт відрізняє те, що на відміну від багатьох музикантів, її статок насамперед пов'язаний з її музичною кар'єрою, і вона є єдиним музикантом в історії, який досяг 10-значного статку в основному за рахунок продажів альбомів та живих виступів, а не за рахунок підприємницької діяльності.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Свіфт стала мільярдером у жовтні минулого року завдяки своєму світовому туру Eras. Він став першою серією концертів в історії, яка зібрала на продажу квитків понад $1 млрд.

За даними видання, прибуток співачки від Eras після оподаткування склав $190 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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