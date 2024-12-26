Укрзалізниця додасть 52 вагони до поїздів по всій країні, щоб забезпечити попит українців на поїздки у передноворічний період. Про це повідомляє пресслужба компанії.
26 грудня 2024, 19:07
Укрзалізниця збільшує кількість вагонів на популярні рейси для поїздок на свята
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Зокрема Укрзалізниця додасть одразу п’ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів — Київ — Дніпро.
Додаткові вагони також додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ — Ужгород,
- № 95/96 Київ — Рахів,
- № 39/40 Запоріжжя — Солотвино,
- № 127/128 Запоріжжя — Львів,
- № 121/122 Миколаїв — Київ та інших.
Зазначається, що разом це забезпечить близько 4 000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.
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Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.
Джерело: Мінфін
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