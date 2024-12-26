Укрзалізниця збільшує кількість вагонів на популярні рейси для поїздок на свята

Укрзалізниця додасть 52 вагони до поїздів по всій країні, щоб забезпечити попит українців на поїздки у передноворічний період. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зокрема Укрзалізниця додасть одразу п’ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів — Київ — Дніпро.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ — Ужгород,

№ 95/96 Київ — Рахів,

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино,

№ 127/128 Запоріжжя — Львів,

№ 121/122 Миколаїв — Київ та інших.

Зазначається, що разом це забезпечить близько 4 000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

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Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.