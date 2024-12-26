Японія надасть Україні ще $3 мільярди від російських заморожених активів

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

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Зеленський подякував уряду Японії за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.