Японія вступила в завершальну стадію узгодження надання $3,3 мільярда на підтримку України за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
17 липня 2024, 12:02
Японія передасть $3,3 млрд Україні з доходів від заморожених активів рф
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Що відомо
За даними дипломатичних джерел видання, ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в $50 мільярдів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.
Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) наприкінці липня.
Сполучені Штати і Європейський союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів росії, внесуть по $20 мільярдів із $50 мільярдів. Решту $10 мільярдів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.
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G7 вирішила, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії, надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту.
Джерело: Мінфін
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