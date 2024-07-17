Японія передасть $3,3 млрд Україні з доходів від заморожених активів рф

Що відомо

За даними дипломатичних джерел видання, ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в $50 мільярдів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.

Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) наприкінці липня.

Сполучені Штати і Європейський союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів росії, внесуть по $20 мільярдів із $50 мільярдів. Решту $10 мільярдів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.

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