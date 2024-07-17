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17 липня 2024, 12:02

Японія передасть $3,3 млрд Україні з доходів від заморожених активів рф

Японія вступила в завершальну стадію узгодження надання $3,3 мільярда на підтримку України за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Японія вступила в завершальну стадію узгодження надання $3,3 мільярда на підтримку України за рахунок заморожених російських активів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За даними дипломатичних джерел видання, ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в $50 мільярдів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.

Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) наприкінці липня.

Сполучені Штати і Європейський союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів росії, внесуть по $20 мільярдів із $50 мільярдів. Решту $10 мільярдів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.

Читайте: Заморожені активи рф: коли G7 може передати їх Україні

G7 вирішила, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії, надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту.
Джерело: Мінфін
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