У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12358, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.
26 грудня 2024, 8:41
Пляшки по 850 мл молока підуть в минуле. У Раді зареєстрували законопроєкт
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Що відомо
Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції.
Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику «можна буде легко порівняти ціни за літр».
Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.
Читайте: Торгівельні мережі хочуть зобов'язати вказувати ціну товару за кілограм чи літр
Джерело: Мінфін
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