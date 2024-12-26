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26 грудня 2024, 8:41

Пляшки по 850 мл молока підуть в минуле. У Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12358, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12358, який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоМетою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції.

Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику «можна буде легко порівняти ціни за літр».

Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.

Читайте: Торгівельні мережі хочуть зобов'язати вказувати ціну товару за кілограм чи літр

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+83
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
26 грудня 2024, 9:41
#
Корисна штука. Давно потрібно було це зробити!
+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
26 грудня 2024, 11:05
#
Так, в Європі це вже давно діє, більше 10 років
+
+55
RobinG
RobinG
26 грудня 2024, 9:52
#
Пляшки по 850 мл молока підуть в минуле. Але: законопроєкт, який зобов’язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Питання до авторів цієї новини: назва і зміст статті вас не бентежить?
+
0
agfromua
agfromua
26 грудня 2024, 11:30
#
Нікого це не бентежить — заголовок норм. Бо пляшки 850 мл з’явилися не від бажання зробити унікальну/кастомну упаковку, а від бажання на*бати споживача. Зобов’язання вказувати ціну за певну стандартну одиницю ваги (об'єму), вбиває сенс таких ігор, що призведе до зникнення більшості такої тари. Шрінкфляція — це не прихована форма інфляції, а відкрита форма хитро*опості! Навіть в Болгарії з її глибокими коріннями хитрозробленності населення такої шняги з фасуванням НЕМА!
+
0
penetrator1963
penetrator1963
26 грудня 2024, 10:39
#
Как это будет выглядеть, если это не на развес? цена за 850 мл и цена за 1 л на одном ценнике?
+
+15
nitrolog
nitrolog
26 грудня 2024, 11:03
#
Деякі мережі самі це роблять для зручності покупців вже давно, саме так, ціна за одиницю товару, внизу дрібнішим текстом скільки за кілограм або літр
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