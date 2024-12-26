Пляшки по 850 мл молока підуть в минуле. У Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12358 , який зобов'язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції.

Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику «можна буде легко порівняти ціни за літр».

Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.

Читайте: Торгівельні мережі хочуть зобов'язати вказувати ціну товару за кілограм чи літр