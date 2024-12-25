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25 грудня 2024, 9:24

Індекс «різдвяного кошика»: як змінилася вартість святкового столу

Цього року для приготування 12 традиційних страв різдвяного столу українці витратять у середньому 1188 грн. Про це свідчать дані дослідження «Індекс «різдвяного столу» від Офісу ефективного управління (BRDO).

Цього року для приготування 12 традиційних страв різдвяного столу українці витратять у середньому 1188 грн, що на 306 грн (22,7%) більше, ніж у грудні 2023 року.
Фото: depositphotos

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Які овочі здорожчали найбільше

Найбільше подорожчали овочі: капуста (+221%), картопля (+151%), буряк (+86%). Також суттєво зросли ціни на пшеницю (69%), родзинки (55%) та горіхи (35%), які є головними інгредієнтами для приготування куті.

Деякі продукти подешевшали. Зокрема, гречка (-42%), морква (-35%), томатна паста (-20%) та короп (-16%).

«Ціни на овочі — основу багатьох традиційних різдвяних страв — значно зросли через неврожай, посуху, нестачу робочої сили, підвищення вартості дизпалива та ускладнення з логістикою. Особливо постраждали регіони, де ведуться бойові дії, зокрема Херсонська та Запорізька області, які були основними постачальниками цієї продукції. Руйнування Каховської ГЕС залишило без зрошення 94% систем у Херсонській, 74% у Запорізькій та 30% у Дніпропетровській областях. Загалом близько 5 млн гектарів землі стали непридатними для використання», — прокоментувала результати дослідження Ірина Грузинська, керівник сектора «Сільське господарство» у BRDO.

Читайте: Вартість новорічного столу зросла майже на чверть: як змінилися ціни

Методика проведення дослідження

Для розрахунку індексу «різдвяного кошика» експерти BRDO використали актуальні ціни великих продовольчих мереж з національним покриттям (Сільпо, Варус та Ашан).

До аналізу включено продукти, необхідні для приготування 12 традиційних різдвяних страв: куті, компоту, пісного борщу та голубців, тушкованої капусти, квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, оселедця, пампухів, різдвяного калача та вареників з капустою.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 грудня 2024, 10:38
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Может в магазинах на Крещатике и на Бессарабском рынке (рядосм с офисом этой конторы) что-то и подешевело, тольков других районах Киева это (подешевение) незаметно.
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