Вартість новорічного столу зросла майже на чверть: як змінилися ціни

Вартість новорічного столу для української сім'ї з чотирьох осіб зросте майже на чверть та обійдеться українцям у 3594 гривень. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

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Як змінилися ціни

За підрахунками науковців ІАЕ, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо коштуватимуть в розрахунку на середньостатистичну родину з чотирьох осіб близько 3594,05 грн, це на 24,8% дорожче, ніж новорічне меню торік.

Цьогоріч салат «Олів'є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 384,41 грн, що на 17,7% більше, ніж при святкуванні нового 2024 року. Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса — 160 грн за 0,5 кг (зростання цін на 11,1% залежно від виробника). Крім того, значно здорожчали овочі.

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Ціна картоплі зросла на 70% порівняно з минулим роком, тож за 580 г доведеться заплатити 20,01 грн, за дві морквини — 8,41 грн (+ 98,7%), а за дві цибулини — у 4,16 грн (+5,7%). Водночас вартість солоних огірків не змінилась — 38,21 за 200 г. На решту компонентів святкового салату ціни також підвищилися: 6 шт. яєць курячих (360 г) коштують 46,82 грн (+35,4%), зелений горошок — 56,05 грн за 0,5 кг (+24,6%). Заправити салат майонезом (350 г) обійдеться у 50,75 грн (+12%).

Внаслідок зростання цін на складові салату «Оселедець під шубою» (1,570 кг продуктів) коштуватиме на 21,9% дорожче — 168,19 грн. Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця — за 0,5 кг 119 грн. Майонез (180 г) обійдеться у 22,90 грн. Більш як удвічі проти минулого року зросли ціни на овочі, за 2 картоплини (280 г) доведеться віддати 9,66 грн, за 1 морквину (190 г) — 5,71 грн, 1 буряк (250 г) — 4,86 грн, 1 цибулину (170 г) — 3,08 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли за рік на 13,4%. За 350 г сирокопченої ковбаси «Брауншвейзька» заплатимо 334 грн (на 19% більше проти цін 2023 року), пів кіло бекону запеченого — 227 грн (+11%), кілограм битка зі свинини (свіжого) — 294 грн (+12%).

М’ясо птиці станом на кінець 2024 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 174 грн (зростання ціни на 9%). Загалом, вартість 2,850 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1029 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 119 грн. Молочні продукти цього року суттєво додали в ціні. Так, за твердий сир (300 г) заплатимо 148,5 грн (+28%), а пачка масла вершкового (200 г) — 104 грн (+44%).

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 496 грн — на 32% більше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 65 грн (+70%), гриби печериці (1 кг) — 157 грн (+15%), перець солодкий (0,5 кг) — 99 грн (+38%), огірки свіжі (0,5 кг) — 55 грн (+22%), помідори свіжі (1 кг) — 120 грн (+42%).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 254 грн (зростання вартості на 49%). За 2 кг мандаринів сплатимо 177 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 62 грн, 1 лимон (200 г) — 15 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+19%). Шоколадні цукерки — в середньому 280 грн за 1 кг (+40%).

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 209 грн. Трохи більше — 263 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді «Шабо» 5-річної витримки. Ціни зросли відповідно на 17% і 25%.

Крім того, безалкогольні напої до святкового столу обійдуться у 110,95 грн (зростання в ціні на 7,3%). За 950 мл соку «Наш Сік» мультивітамін з м'якоттю доведеться заплатити 39,50 грн (+9%), за напій «Кока-кола» (1,75 л) — 48,22 грн (+6%), за мінеральну воду «Моршинська» (1,5 л) — 23,23 грн (+7%).

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 739 грн. Залежно від виробника банка стограмової червоної ікри обійдеться в середньому у 420 грн, а 180 г червоної риби — у 319 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 4333,05 грн.

Методика розрахунку

Розрахунок вартості новорічного столу 2025 року зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 16 грудня 2024 року.