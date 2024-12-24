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24 грудня 2024, 15:35

Ціни на газ у Європі зростають на тлі очікувань припинення транзиту через Україну

Ціни на європейський природний газ зростають четвертий день поспіль через постійні занепокоєння поставками «блакитного палива» — залишився всього тиждень до закінчення ключової транзитної угоди між росією й Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на європейський природний газ зростають четвертий день поспіль через постійні занепокоєння поставками «блакитного палива» — залишився всього тиждень до закінчення ключової транзитної угоди між росією й Україною.
Фото: freepik.com

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Порівняльні ф’ючерси 24 грудня зросли на 1,2% і більш ніж на 10% — за чотири сесії, підкреслюючи нестабільність ринку з наближенням кінця року.

Наближення завершення транзитної угоди збігається з прогнозами прохолоднішої погоди в більшій частині Європи, що може збільшити попит на газ, оскільки запаси вичерпуються швидше, ніж зазвичай.

Напружений ринок ускладнює для трейдерів забезпечення достатньої кількості газу на наступний рік, оскільки вони змагаються з Азією за постачання морським транспортом.

Читайте також: Угорщина веде переговори про постачання російського газу через Україну — Орбан

«Поточні ціни вже відображають припинення транзиту, і ринок, безумовно, побачить короткий сплеск, коли настане січень і транзит фактично припиниться», — сказала Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не буде здійснювати транзит газу російського походження, щоб Кремль не отримував фінансової вигоди, поки триває війна.

Зазначається, що зупинення транзиту газу особливо зашкодить таким країнам, як Словаччина, яка наполягає на альтернативній угоді й попереджає про можливі фінансові збитки в разі припинення постачань.

Читайте також: Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу — Зеленський

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Європа в цілому докладала зусиль, щоб відмовитися від російського трубопровідного газу, але кілька країн все ще покладаються на постачання з Москви.

Зупинка транзиту може підвищити попит на скраплений природний газ, загостривши конкуренцію з Азією за постачання, так само як низка проєктів з розширення СПГ зазнає затримок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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