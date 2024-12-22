Угорщина веде переговори про постачання російського газу через Україну — Орбан

Угорщина веде переговори з росією і Україною про збереження поставок газу, незважаючи на те, що імпорт російського газу зараз здійснюється через трубопровід «Турецький потік». Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

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Трубопровід, що проходить через Україну, є одним з останніх основних маршрутів російського газу до Європи, але він має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, за якою газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії.

«Ми зараз пробуємо трюк… що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським», — сказав Орбан на брифінгу.

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Орбан зазначив, що переговори тривають, і поки що не зрозуміло, чи погодяться на це російський партнер і Україна, але Угорщина не відмовиться від українського транзитного маршруту для газу.

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярдів кубометрів російського газу по трубопроводу «Турецький потік» і додаткові обсяги через Румунію. За словами Орбана, внутрішній видобуток газу становить близько 1−1,5 мільярда кубометрів.