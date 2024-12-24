Україна пропонувала Словаччині компенсацію за потенційні втрати внаслідок зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС. Але прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо відмовився. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у X, коментуючи візит Фіцо в Москву.
Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу — Зеленський
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«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків — саме для словаків — втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту — будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше», — зазначив президент.
Він вважає, що тіньові домовленості словацького прем'єра з російським диктатором володимиром путіним — «це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню».
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Угорщина веде переговори про постачання російського газу через Україну.
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Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.
Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.
«Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине», — заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.