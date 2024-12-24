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24 грудня 2024, 12:51

Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу — Зеленський

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за потенційні втрати внаслідок зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС. Але прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо відмовився. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у X, коментуючи візит Фіцо в Москву.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за потенційні втрати внаслідок зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС.
Фото: president.gov.ua

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«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків — саме для словаків — втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту — будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше», — зазначив президент.

Він вважає, що тіньові домовленості словацького прем'єра з російським диктатором володимиром путіним — «це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Угорщина веде переговори про постачання російського газу через Україну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

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+20
Kharakternyk
Kharakternyk
24 грудня 2024, 12:59
#
А Фіцо каже, що хабар за неперешкоджання вступу України в НАТО. Півлярда. Кому вірити? «Українським» брехунам чи словацьким?
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0
SAndreyS
SAndreyS
24 грудня 2024, 15:58
#
Хабарів державі не буває…
+
+50
asdf2024
asdf2024
24 грудня 2024, 13:14
#
Ещё пару лет назад ЗеУческу рыдал от того что ГазМяс собирается прекратить транзит,что это удар по Украине…А сейчас это перемога ,счего бы это…
+
0
Riojas
Riojas
24 грудня 2024, 14:44
#
Когда уже понятно, что транзита не будет, можно гордо плюнуть в лицо агрессору.
+
+65
asdf2024
asdf2024
24 грудня 2024, 13:17
#
Там другое интересно

Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.

Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.

«Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине», — заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.
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0
Mini Mi
Mini Mi
24 грудня 2024, 14:55
#
Эт дополнительный стимул войну не затягивать.
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0
SAndreyS
SAndreyS
24 грудня 2024, 16:00
#
Ну состоятся и что?
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0
mantis05
mantis05
24 грудня 2024, 16:19
#
И чо? признают дядю Мыколу-сторожа виновным, и всё на этом) напомните, чем закончились расследования по нецелевым тратам/коррупции в сомали, Ираке, Афганистане? А. ничем…ну ладно.
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+45
Romanenkas17
Romanenkas17
24 грудня 2024, 13:40
#
Так то не хабар Європейському міністрові, а лише компенсація… В Україні так робиться, то дядько Фіцо не зрозумів натяку))))) гигиги. І вони ще в Європу просяться… дикарі.
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0
SAndreyS
SAndreyS
24 грудня 2024, 16:01
#
Перевести 500 млн. долл. физ лицу… Бред больной.
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