Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу — Зеленський

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за потенційні втрати внаслідок зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС. Але прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо відмовився. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у X, коментуючи візит Фіцо в Москву.

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«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків — саме для словаків — втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту — будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше», — зазначив президент.

Він вважає, що тіньові домовленості словацького прем'єра з російським диктатором володимиром путіним — «це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Угорщина веде переговори про постачання російського газу через Україну.