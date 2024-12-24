Berkshire Баффета докупила акції Occidental Petroleum на $405 млн

Інвестиційна компанія мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. докупила акції Occidental Petroleum, яка займається видобутком нафти та газу на сланцевих родовищах, на суму близько $405 млн.

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Деталі

За останні три дні Berkshire придбала 8,9 млн акцій Occidental, збільшивши свій пакет до 264,2 млн акцій, йдеться в документах, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Таким чином, Berkshire володіє понад 28% акцій Occidental вартістю близько $12 млрд.

Вартість паперів Occidental знизилася на 24% з початку 2024 року, за підсумками торгів у четвер вона склала $45,36, тоді як навесні цього року досягала $70, зазначає MarketWatch. Berkshire не збільшувала частку компанії з червня.

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В останні дні Berkshire також докупила акції радіомовної компанії Sirius XM Holdings на $113 млн та папери інтернет-компанії VeriSign на $45 млн.

Частка інвесткомпанії Баффета у Sirius XM тепер становить близько 35%, у VeriSign — понад 13%.

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