Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти росії

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти росії, а також до заходів проти білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Швейцарії.

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«Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію росії проти України та ситуацію в білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня», — йдеться у заяві уряду.

Як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

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«Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні», — додали у швейцарському уряді.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Євросоюз розпочав підготовку чергового пакету антиросійських санкцій.