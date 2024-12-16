ЄС затвердив 15 пакет санкцій проти росії. Деталі

Рада Європейського Союзу ухвалила новий, 15-й пакет санкцій, спрямований на обмеження можливостей росії вести війну проти України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише Forbes.

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Обмеження поширюються на 54 фізичні та 30 юридичних осіб, які «несуть відповідальність за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Під санкції потрапили топменеджери провідних енергетичних компаній росії, особи, причетні до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій, а також двоє високопосадовців КНДР.

ЄС запровадив санкції проти 52 суден із третіх країн, які використовувалися для обходу обмежувальних заходів, запроваджених раніше. Це збільшило загальну кількість підсанкційних суден до 79.

До списку потрапили хімічний завод і цивільна авіакомпанія росії, що постачає важливу логістичну підтримку російським військовим.

Вперше запроваджені повноцінні санкції проти китайських компаній, що постачають компоненти для безпілотників та мікроелектроніку, що підтримує російську агресію проти України.

Під обмеження потрапили компанії з Індії, Ірану, Сербії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які брали участь в обході санкцій або закуповували чутливі товари, такі як БПЛА та ракети, для росії.

До санкційного списку потрапила військова частина, що відповідала за обстріл дитячої лікарні «Охмадит» у Києві.

Очікується, що документ буде опублікований в Офіційному віснику ЄС 16 грудня, після чого набере чинності.