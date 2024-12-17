Євросоюз розпочав підготовку чергового пакету антиросійських санкцій. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, виступаючи в Палаті депутатів італійського парламенту напередодні майбутнього саміту Євросоюзу.
17 грудня 2024, 16:16
ЄС розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти росії
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Що відомо
«Ми підтримали недавнє ухвалення 15-го пакету санкцій, і 16-й пакет зараз розробляється», — заявила Мелоні.
15-й пакет санкцій
Раніше «Мінфін» писав, що 16 грудня посли ЄС затвердили 15-й пакет санкцій проти росії. Черговий пакет спрямований проти так званого «тіньового флоту». Під санкції потрапили 52 судна. Також до списку санкцій внесено 54 особи та 30 організацій, у тому числі стосовно 2 чиновників КНДР і китайських компаній.
Джерело: Мінфін
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