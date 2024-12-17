ЄС розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти росії

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Що відомо

«Ми підтримали недавнє ухвалення 15-го пакету санкцій, і 16-й пакет зараз розробляється», — заявила Мелоні.

15-й пакет санкцій

Раніше «Мінфін» писав, що 16 грудня посли ЄС затвердили 15-й пакет санкцій проти росії. Черговий пакет спрямований проти так званого «тіньового флоту». Під санкції потрапили 52 судна. Також до списку санкцій внесено 54 особи та 30 організацій, у тому числі стосовно 2 чиновників КНДР і китайських компаній.