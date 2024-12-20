США дозволили Туреччині і Угорщині сплачувати за російський газ через Газпромбанк

США зробили виняток для Туреччини і Угорщини після запровадження санкцій проти Газпромбанку щодо платежів за російський газ. Про це заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє Reuters.

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У листопаді США запровадили нові санкції проти російського Газпромбанку, одного з найбільших банків країни, який отримує платежі за природний газ від клієнтів Газпрому в Європі.

Туреччина, Угорщина та Словаччина використовували банк для здійснення платежів і відтоді шукали інші способи оплати. Туреччина та Угорщина попросили Сполучені Штати зробити виняток для них.

Туреччина імпортує майже всю потребу в газі, причому росія є головним постачальником, забезпечуючи понад 50% трубопровідного імпорту країни, або 21,1 млрд кубометрів минулого року.

Також 19 грудня США надали виняток Угорщині, звільнивши від санкцій платежі за газ, про що заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Раніше Угорщина, яка в основному залежить від російської нафти та газу, теж звернулася до США з проханням надати їй виняток із санкцій проти Газпромбанку.

Нагадаємо

У листопаді США запровадили обмеження проти понад 50 російських банків, включаючи Газпромбанк, а також проти понад 40 російських реєстраторів цінних паперів. Санкції набули чинності 20 грудня. Через Газпромбанк здійснювалися розрахунки за газ, у тому числі із так званими «недружніми країнами».

Введення санкцій викликало стурбованість не лише Туреччини. На початку грудня Європейський союз закликав США розглянути можливість послаблень щодо Газпромбанку з огляду на його ключову роль у забезпеченні постачання російського газу. За даними Bloomberg, представники європейської влади та бізнесу попередили, що санкції проти ГПБ можуть загрожувати стабільності постачання газу до регіону. У результаті ЄС та США почали обговорювати можливі форми та масштаби пом'якшення обмежень.

Після включення Газпромбанку до списку санкцій володимир путін підписав указ, що скасовує обов'язкове використання Газпромбанку для розрахунків за газ. Раніше, згідно з указом від 31 березня 2022 року, іноземні покупці мали відкривати рублеві рахунки в Газпромбанку, перераховувати кошти в іноземній валюті, які потім конвертувалися в рублі на Московській біржі.

Ці рублі зараховувалися на рахунок покупця і використовувалися для оплати газу. Після внесених змін розрахунки стали гнучкішими: тепер російські постачальники можуть приймати платежі від третіх осіб, а зобов'язання щодо оплати газу можуть бути погашені через безготівковий залік взаємних боргів.